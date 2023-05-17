Почему исполнившую роль Фроси Бурлаковой актрису хоронили дважды

— А что, голос есть, да?

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— Ну, не знаю, в деревне был…

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Маловероятно, что эту цитату узнает современная молодежь. А вот люди старшего поколения сразу вспомнят, что фраза эта из фильма «Приходите завтра», а принадлежит она главной героине Фросе Бурлаковой.

Было интересно узнать, что прототипом для героини фильма стала судьба актрисы Екатерины Савиной, которая блестяще исполнила эту роль. А написал сценарий с актрисы ее супруг – режиссер Ташков.

Картина, вышедшая на экраны в 1963-м, стала культовой, исполнительница главной роли звездой, а фразы героев были разобраны на цитаты. Но если зрители восхищались голосистой деревенской девушкой приехавшей покорять Москву из Сибири, то в реальной жизни судьба артистки оказалась несколько печальнее.

С ранних лет односельчане называли Катю артисткой, за ее громкий и красивый голос. Впоследствии станет известно, что у нее уникальный голос в 3,5 октавы.

В 17 лет скромная девушка в синем платье, которое для нее мама обменяла за картошку, поедет в Москву, чтобы выучиться на артистку, но опоздает на полгода. История ее жизни и ляжет в основу сценария фильма, который прославит Екатерину.

После успеха роли Фроси Бурлаковой актриса снимется еще в нескольких знаменитых советских картинах, но на этом ее активная деятельность в кинематографе остановится.

А всему виной недуг. По одной из версии, еще на съемках картины с Анатолием Папановым, артистка выпьет коровье молоко и подхватит бруцеллёз.

Лечение в больнице, высокая температура, проблемы с психикой, приведут Савинову к тому, что она станет часто бывать не в себе.

«Чтобы не заражать сына и мужа, а также не быть им обузой, Екатерина переедет к сестре в Новосибирск. В 1970-м она соберет вещи, отправиться на вокзал».

Очевидцы рассказывали, что актриса, увидев приближающийся к перрону поезд, начнет перебегать через пути…

Позже вспоминали, что первой ролью артистки стала роль Анны Карениной. Не исключено, что во время припадка проявился сбой в нервной системе, и она подумала, что играет роль, но это была жизнь, которая оборвалась в 43 года.

Хоронили Савинову два раза.

Первый раз она обрела покой в Новосибирске, на неприметном кладбище – Клещихинское, возле ж/д путей.

А в 2004-м, спустя 34 года, неравнодушные люди решили, что звезда советских картин достойна лучшего. Ведь за годы место, где покоилась актриса, оказалось в плачевном виде.

На том же кладбище, но только на почетном месте и с красивым памятником, отпев, перезахоронили Екатерину.