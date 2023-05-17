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Актер Леонардо Ди Каприо предрек будущему Голливуда тяжелые времена

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо скептически относится к будущему Голливуда. В свежем интервью он поделился прогнозом, как киноиндустрия будет выглядеть в ближайшем будущем.

Ди Каприо предрек будущему Голливуда тяжелые времена
© FBM.ru

Актер выразил мнение, что в настоящее время киностудии напоминают корпоративную империю, а их цель заключается в «удушении» художественной и творческой составляющих фильмов. Учитывая приток денежных средств, на стриминговых платформах появляется возможность для некоторых сюжетов и документальных работ.

Однако все же появление традиционных картин Ди Каприо исключает. Последним режиссером, который снимает такие киноленты, он считает Квентина Тарантино. Они вместе работали в вестерне «Джанго Освобожденный» (18+), а также в фильме «Однажды в Голливуде» (16+).

Ди Каприо призвал ценить тех, кто продолжает сохранять традиции классического кино. Он также выразил надежду на то, что переход в новую эру завершится успешно, ведь это даст возможность кинематографу существовать и дальше.

18+
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