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Мирослава Карпович призналась, что общается с Дарьей Мельниковой после "Папиных дочек"

Актриса Мирослава Карпович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продолжает общаться с коллегой по «Папиным дочкам» Дарьей Мельниковой.

Карпович общается с Мельниковой после "Папиных дочек"
© Газета.Ru

Карпович отметила, что редко видится с Мельниковой, однако переписываются друг с другим в сети. «Не всегда есть возможность видеть друг друга, но не сговариваясь, мы можем надевать розовые кофточки и обмениваться фотографиями в чате», — поделилась артистка.

Карпович также поддерживает связь с Елизаветой Арзамасовой, Анастасией Сиваевой и Екатериной Старшовой. «Девочки, кто сегодня в какой кофточке? Ждем фотоотчеты», — написала звезда.

Ранее стало известно, что выйдет продолжение сериала «Папины дочки». Ситком покажут осенью 2023 года. По сюжету в канун годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу, Диану, Арину и Соню.

К своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова.

В марте актриса Гришаева призналась, что ее расстроило отсутствие исполнительниц ролей Даши и Жени — актрис Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой.

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