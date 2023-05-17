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Николас Кейдж появится в игре Dead by Daylight

Студия Behaviour Interactive объявила, что добавит в свою игру Dead by Daylight известного актера Николаса Кейджа в качестве играбельного персонажа.

Николас Кейдж появится в игре Dead by Daylight
© Российская Газета

По этому поводу на YouTube опубликован соответствующий тизер.

Dead by Daylight - многопользовательский асимметричный экшен, в котором четыре человека пытаются выжить в неравной схватке с одним маньяком.

Какая именно роль будет отведена Кейджу, пока не сообщается, но, учитывая текущую фильмографию артиста, вряд ли он согласился сыграть типичного хорошего парня.

Больше подробностей разработчики обещают рассказать 5 июля.

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