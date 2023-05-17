Актриса Валерия Ланская оказалась в долгах накануне свадьбы

В ходе интервью знаменитость призналась ведущей, что оказалась в огромных долгах накануне свадьбы. Несмотря на успешную карьеру, Ланская задолжала крупную сумму денег. По словам артистки, с финансовыми трудностями она столкнулась из-за ремонта в квартире.

«Огромные деньги потеряла. Просто огромные деньги, зарабатываемые мной ежедневным трудом», — посетовала актриса. В скором времени Ланская снова выйдет замуж. Первый брак она заключала с режиссером Стасом Ивановым, с которым у них есть общий сын Артемий.