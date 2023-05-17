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Актриса Валерия Ланская оказалась в долгах накануне свадьбы

Актриса Валерия Ланская стала новой гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Актриса Валерия Ланская оказалась в долгах накануне свадьбы
© Слово и Дело

В ходе интервью знаменитость призналась ведущей, что оказалась в огромных долгах накануне свадьбы. Несмотря на успешную карьеру, Ланская задолжала крупную сумму денег. По словам артистки, с финансовыми трудностями она столкнулась из-за ремонта в квартире.

«Огромные деньги потеряла. Просто огромные деньги, зарабатываемые мной ежедневным трудом», — посетовала актриса. В скором времени Ланская снова выйдет замуж. Первый брак она заключала с режиссером Стасом Ивановым, с которым у них есть общий сын Артемий.

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