Звезда фильма «Одержимость» избавится от дома в США

Недвижимость располагается в жилом районе Студио-Сити в городе Лос-Анджелес. Теллер и его жена, актриса Кили Сперри, приобрели объект в 2016 году за три миллиона долларов. Помимо основного здания, на участке имеются трехместный гараж, бунгало с отдельный ванной и бассейн.

Сам дом состоит из двух этажей, его площадь составляет около 510 квадратных метров. Внутри пять спален и семь ванных комнат. На первом этаже находятся столовая, просторная столовая с камином и выходом к бассейну, оборудованная современной техникой кухня, домашний кинотеатр. Одна из спален переделана в спортзал, а на втором этаже расположены оставшиеся спальни. Интерьер оформлен в бежевых и серых тонах, полы и потолки выполнены из дерева, во всех помещениях присутствуют дизайнерские светильники.