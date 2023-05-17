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Звезда «Эйфории» появилась на публике в полупрозрачном платье

Американская актриса Сидни Суини появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие фото публикует Page Six.

Звезда «Эйфории» появилась на публике в полупрозрачном платье
© Lenta.ru

25-летняя звезда «Эйфории» посетила премьеру фильма «Реалити», в котором она сыграла одну из главных ролей, в черном платье длины макси люксового бренда Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен прозрачными вставками, которые демонстрировали ее тело. В качестве обуви она выбрала туфли того же цвета, что и платье.

Что касается макияжа, знаменитость предпочла мейкап в нюдовых оттенках с акцентом на глаза. Волосы ее распустили и уложили волнами. Из аксессуаров на ней были несколько колец и небольшие серьги.

В апреле Сидни Суини показала тело в откровенном бикини. Актриса снялась в откровенной рекламе купальников американского бренда Frankies. В фотосессии она предстала в компании основательницы данной марки одежды Франчески Айелло. Девушки позировали, сидя на заднем сиденье машины в бикини с принтом в виде вишен.

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