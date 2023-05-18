Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами

Забастовкой актеры грозят, если Альянс продюсеров кино и телевидения не пойдет на соглашение с профсоюзом. Переговоры о новом контракте начнутся 7 июня, срок текущего истекает 30 июня. Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.