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Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами

Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза устроить забастовку. Об этом сообщает Deadline.

Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами
© Газета.Ru

Забастовкой актеры грозят, если Альянс продюсеров кино и телевидения не пойдет на соглашение с профсоюзом. Переговоры о новом контракте начнутся 7 июня, срок текущего истекает 30 июня. Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.

Всего в SAG-AFTRA входят 160 тыс. специалистов. Совет профсоюза проголосовал за забастовку единогласно.

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