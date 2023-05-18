Актеру Джонни Деппу больше не нужен Голливуд
Актер Джонни Депп не чувствует потребности работать в Голливуде. Об этом он рассказал журналистам на Каннском фестивале, пишет Page Six.
По словам артиста, он не чувствует бойкота, поскольку просто не думает о Голливуде. Он также не думает о том, как вернется в кино после обвинений в домашнем насилии, которые предъявила ему бывшая жена — Эмбер Херд. Депп уверен, что не уходил.
Актер пояснил, что ему могли перестать звонить "из-за своего страха", однако он кинематограф покидать не собирался. Информацию, которая распространяется о нем последние четыре-пять лет, Джонни Депп считает "ужасно написанной фантастикой".
В 2016 году Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и подала на развод. Она описала несколько ситуаций, в которых нетрезвый муж избил ее. Депп подал иск о клевете и выиграл суд. Голливуд перестал сотрудничать с актером в связи с обвинениями в насилии.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Джонни Деппу придумали грим для "Пиратов Карибского моря".