Почему фанаты Лайвли отказываются смотреть новый фильм с ее участием

В Сети продолжают появляться фото со съемок фильма «Все закончится на нас» с участием Блейк Лайвли. Вместе с этим растет недовольство фанатов актрисы и одноименной книги. Претензий к создателям картины у них на самом деле масса. Некоторые считают, что Блейк Лайвли совсем не подходит для этой роли. В романе Колин Гувер главная героиня Лили — юная 20-летняя девушка. Мама четверых детей Блейк явно выглядит взрослее. «Кто подбирал актеров? Все абсолютно неправильно», — возмущаются в Сети.

С костюмами героев фильма тоже полная беда, считают фанаты. «Не могу себе представить Лили из книги в этом странном одеянии, Блейк стала похожа на бездомную», «Я не понимаю, почему ее одежда выглядит так ужасно?», «Это шутка такая?», «Колин Гувер ненавидит своих фанатов?», «Я обожаю Блейк. Но эта прическа и наряд ужасны, очень неопрятный образ», «Это вообще не Лили. Они читали какую-то другую книгу», «Я люблю Блейк Лайвли, но эта роль не для нее», «Лили Блум — веселая 23-летняя, а не 35-летняя мать четверых детей, которая носит боксерские брюки на 2 дюйма выше талии», — наперебой пишут пользователи под фото со съемок. Среди комментариев мы не увидели ни одного положительного! Пока все сходятся в одном: фильм нужно переснимать, иначе смотреть его просто невозможно.