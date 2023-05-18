Марго Робби помогла Джону Сине попасть в фильм «Барби»

Джон Сина признался, что он получил роль Кена-русалки в фильме «Барби» благодаря Марго Робби, которая в ленте играет главную роль. Сина подчеркнул, что ему не дали роль при официальном прослушивании, но попасть в фильм ему всё-таки удалось — благодаря влиянию Марго на авторов.

© Чемпионат.com

Джон рассказал, что он столкнулся с Марго Робби во время съёмок в фильме «Форсаж 10», которые проходили через дорогу от места, где снимали «Барби».

Она спросила: «Почему ты не снимаешься в «Барби»?» И я ответил, что пытался. А затем Марго приняла несколько решений по этому поводу, и я сказал: «Что ж, я сделаю всё, что тебе нужно». Потом авторы спросили у меня, хочу ли я быть русалкой, и я ответил: «Да, конечно».

Звезда «Ла-Ла Ленда» и «Драйва» Райан Гослинг в апреле заявил, что он не до конца был уверен, что справится с ролью Кена в грядущем блокбастере «Барби». По словам актёра, он не сразу поймал настроение и понял характер героя.