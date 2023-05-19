Арнольд Шварценеггер начал свою карьеру в 15 лет в качестве бодибилдера.

А свою первую роль актер получил в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" 1970 года, когда ему было 23 года. В этой комедии Арнольд играл роль Геркулеса, который попадает в Нью-Йорк из древней Греции и сталкивается с современным миром.

Как рассказал блогер @KinoInfa первую свою роль Арнольд получил благодаря продюсеру Джо Уайдеру, который на переговорах с создателями фильма соврал об опыте Шварценеггера в кино. Он сообщил, что у Арнольда есть большой опыт выступлений, но каких именно не уточнил. В итоге актера утвердили на роль. Позже в интервью он назвал эту роль самой провальной за свою карьеру.

Подробнее о том, как Арнольда Шварценеггера утвердили на его первую актерскую работу, смотрите в видео.