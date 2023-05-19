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11 минут назад

Барри Кеоган лишился роли императора в сиквеле "Гладиатора"

Газета.Ru

Актер Барри Кеоган лишился роли императора Септимия Геты в сиквеле "Гладиатора" Ридли Скотта из-за плотного рабочего графика. Об этом пишет Deadline.

Барри Кеоган лишился роли императора в сиквеле "Гладиатора"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, на данный момент шоураннеры ведут переговоры об этой роли с Фредом Хехингером.

Помимо этого, к актерскому составу присоединились Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Мэй Каламави и Джозеф Куинн. Главную роль при этом сыграет Пол Мескал - он выступит в роли Коммода Люция.

События "Гладиатора 2" развернутся через 25 лет после финала первой части.

Премьера ленты должна состояться в ноябре 2024 года.

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