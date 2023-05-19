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Харрисон Форд объяснил, почему продолжает сниматься в кино даже в 80 лет

Знаменитому голливудскому актёру Харрисону Форду уже 80 лет, но он продолжает сниматься в кино. За свою карьеру артист снялся в более чем 80 проектах и, судя по всему, в ближайшее время даже не собирается останавливаться.

Форд объяснил, почему продолжает сниматься в кино даже в 80 лет
© Чемпионат.com

На проходящем прямо сейчас Каннском кинофестивале Форд объяснил, почему продолжает сниматься в фильмах. По его словам, актёр просто очень любит рассказывать интересные истории, а все переменные вокруг него как будто «собрались вместе, чтобы он продолжил играть».

Всё собралось вместе, чтобы поддержать меня в старости. И я люблю работать. Я хочу работать и рассказывать хорошие истории. Мне так повезло в жизни, что я могу это делать.

Ближайшей картиной с актёром станет «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Фильм выйдет в мировой прокат 30 июня.

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