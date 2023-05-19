Один из самых известных голливудских инсайдеров Джефф Снайдер стал гостем подкаста The Hot Mic и поделился мнением, почему Эмму Стоун лишили роли в ребуте «Фантастической четверки».

Джефф Снайдер напомнил, что изначально Эмма Стоун должна была сыграть роль Сью Сторм, вокруг этого персонажа строилась часть сюжета. Но актриса запросила слишком большой гонорар, по мнению создателей. Сумма в 20 миллионов долларов показалась им завышенной.

Ожидается, что новая "Фантастическая четверка" выйдет в 2025 году. Режиссером ленты станет Мэтт Шекман, а сценарий напишут Джефф Каплан и Йен Спрингер.