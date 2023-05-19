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Инсайдер объяснил, почему Эмму Стоун не позвали в ребут «Фантастической четверки»

Один из самых известных голливудских инсайдеров Джефф Снайдер стал гостем подкаста The Hot Mic и поделился мнением, почему Эмму Стоун лишили роли в ребуте «Фантастической четверки».

Джефф Снайдер напомнил, что изначально Эмма Стоун должна была сыграть роль Сью Сторм, вокруг этого персонажа строилась часть сюжета. Но актриса запросила слишком большой гонорар, по мнению создателей. Сумма в 20 миллионов долларов показалась им завышенной.

Ожидается, что новая "Фантастическая четверка" выйдет в 2025 году. Режиссером ленты станет Мэтт Шекман, а сценарий напишут Джефф Каплан и Йен Спрингер.

Актеры, которых все любят за роли злодеев

Ранее актриса Эмма Стоун 20 раз дала пощечину коллеге Уиллему Дефо на съемках по его просьбе.

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