Шварценеггер получил баснословный гонорар за провальный фильм

Арнольд Шварценеггер дал большое интервью изданию THR, в котором, в частности, рассказал об одном из самых больших своих гонораров в карьере.

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По признанию актёра, за роль злодея Мистера Фриза в фильме по комиксам DC в ленте 1997 года "Бэтмен и Робин" ему выплатили 30 миллионов долларов, что стало самой крупной суммой в истории кино на тот момент.

При этом картина стала провальной, получив множество номинаций на "Золотую малину" ("победа" в категории "Худшая женская роль второго плана").