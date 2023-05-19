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Арнольд Шварценеггер получил баснословный гонорар за провальный фильм

Арнольд Шварценеггер дал большое интервью изданию THR, в котором, в частности, рассказал об одном из самых больших своих гонораров в карьере.

Шварценеггер получил баснословный гонорар за провальный фильм
© Российская Газета

По признанию актёра, за роль злодея Мистера Фриза в фильме по комиксам DC в ленте 1997 года "Бэтмен и Робин" ему выплатили 30 миллионов долларов, что стало самой крупной суммой в истории кино на тот момент.

При этом картина стала провальной, получив множество номинаций на "Золотую малину" ("победа" в категории "Худшая женская роль второго плана").

Ранее Шварценеггер признался, что не хочет больше сниматься во франшизе "Терминатор", которая давно, по его мнению, свернула не в ту сторону.

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