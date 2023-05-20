Актриса Остроумова поделилась воспоминаниями о коллеге Тихонове

Артистка Ольга Остроумова, народная артистка России, поделилась своими воспоминаниями о дебюте в кино, где она сыграла роль девятиклассницы Риты Черкасовой в фильме "Доживем до понедельника". В интервью с изданием "АиФ" актриса описала, каким она запомнила Вячеслава Тихонова, который исполнил роль преподавателя истории.

Она отметила, что Тихонов был человеком закрытым и замкнутым. Остроумова сказала, что она сама тоже является подобным человеком в обычной жизни и понимает его. Она также выразила радость от возможности работать с известным артистом на съемочной площадке "Доживем до понедельника", фильму которому исполнилось 55 лет.

Кроме того, Остроумова поделилась счастливой новостью о рождении ее внучки по имени Этери, которая появилась на свет три месяца назад. Она рассказала, что ее дочь Ольга уже вернулась в театр и продолжает свои выступления, а помощь в уходе за ребенком оказывает им близкая знакомая медсестра.