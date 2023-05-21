Как живет Пономаренко, потерявший брата-близнеца

В конце 2022-го года новость о кончине артиста знаменитого дуэта «Братья Пономаренко» стала для многих полной неожиданностью. 55-летнего Александра не стало после продолжительного недуга.

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В больничной палате с ним до последней минуты находилась супруга, с которой они незадолго до ухода юмориста отметили 30-ю годовщину свадьбы.

Скоропостижный и внезапный уход Александра сильно ударил по его брату-близнецу Валерию. Артист с трудом находил в себе силы, до последнего поддерживал и подбадривал родного брата, организовал сбор средств.

Но если после смерти Александр Пономаренко своей жене оставил большой долг по кредитам (брал на свое лечение), то брату он в наследство оставил сборник авторских песен.

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Написанные близнецом произведения не пылятся на полке, а сегодня их исполняет Валерий. Отметим, что после того как Александра не стало, популярный дуэт перестал существовать. Пономаренко объединился со своим другом и коллегой Николаем Бандуриным.

«Он молодец! Трудоголик! Занимается музыкой, изучает азы игры на гитаре» — поделился Бандурин информацией из жизни своего друга.

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Валерий нашел своему таланту новое применение. В настоящее время артист ушел с головой в работу, чтобы хоть как-то заглушить боль, забыться и отвлечься он создает новую программу для своего нового детища под названием «Это несерьезно!».

Известно, что в память о покойном брате, юморист планирует организовать концерт. На творческом вечере Валерий исполнит песни написанные Александром, которые уже нашли отклик в сердцах его поклонников.