$79.91-0.1386.28-0.22

Ди Каприо сорвал девятиминутные овации в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся премьерный показ новой картины известного режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун.

Ди Каприо сорвал девятиминутные овации в Каннах
© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

После завершения показа в зале раздались бурные аплодисменты, которые были адресованы и актерам, исполнившим ведущие роли. Овации продолжались 9 минут, что, как отметили в издании "Слово и дело", на две минуты дольше тех, которые были адресованы Джонни Деппу за его профессиональную игру в картине "Жанна Дюбарри".

Актер Леонардо Ди Каприо назвал новый фильм Мартина Скорсезе шедевром

Фильм "Убийцы цветочной луны" рассказывает о том, как индейцев штата Оклахома начинают убивать одного за другим после того, как один из них зарабатывает большие деньги на добыче нефти.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Ди Каприо готовился к роли в картине "Выживший".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий