Ди Каприо сорвал девятиминутные овации в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся премьерный показ новой картины известного режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун.

© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

После завершения показа в зале раздались бурные аплодисменты, которые были адресованы и актерам, исполнившим ведущие роли. Овации продолжались 9 минут, что, как отметили в издании "Слово и дело", на две минуты дольше тех, которые были адресованы Джонни Деппу за его профессиональную игру в картине "Жанна Дюбарри".

Фильм "Убийцы цветочной луны" рассказывает о том, как индейцев штата Оклахома начинают убивать одного за другим после того, как один из них зарабатывает большие деньги на добыче нефти.