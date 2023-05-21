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Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что будет жить вечно

Культурист, актёр, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не чувствует возрастных изменений, планирует ежедневно тренироваться, играть в кино и жить вечно. Об этом он сообщил в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Шварценеггер заявил, что будет жить вечно
© globallookpress.com

По словам актера, он каждый день тренируется и ездит на велосипеде. Он по-прежнему работает в шоу-бизнесе и не мечтает выйти на пенсию. Шварценеггер уверяет, что хочет жить вечно и пока его план успешно реализовывается.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить в начале июня документальное кино о жизни Шварценеггера. Картина будет называться "Арнольд".

Как Арнольд Шварценеггер получил свою первую роль: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Арнольда Шварценеггера снимали на Красной площади.

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