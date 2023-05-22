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Подруга-актриса Меган Маркл грубо высмеяла Кейт Миддлтон в новом сериале

40-летняя индийская актриса, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» и супруга певца Ника Джонаса Приянка Чопра, которая также является подругой Меган Маркл, высмеяла принцессу Уэльскую Кэтрин (урожденная Кейт Миддлтон) в новом сериале от Amazon «Цитадель». Об этом сообщает Page Six.

Подруга Меган Маркл грубо высмеяла Кейт Миддлтон в новом сериале
© Lenta.ru

В третьем эпизоде «Цитадели» героиня Чопры, шпионка Надя Синх, упоминает принцессу Уэльскую, когда дает указания другому персонажу через наушник.

«Главнокомандующий Вооруженными силами? С таким же успехом вы могли бы спросить меня, как пролезть между ног герцогини Кембриджской!» — сказала героиня в исполнении актрисы.

По информации издания, актриса знала о наличии в сценарии грубого замечания в адрес Миддлтон.

Миддлтон была названа принцессой Уэльской после смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года, однако на момент съемок сериала она, вероятно, все еще носила титул герцогини Кембриджской.

Чопра и Маркл являются близкими подругами уже много лет. Актриса также присутствовала на свадьбе подруги с принцем Гарри в 2018 году.

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