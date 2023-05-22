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Вин Дизель отказался завершать франизу «Форсаж» из-за слез дочери

Актер Вин Дизель, исполниший роль одного из главных героев «Форсажа» Доминика Торрето, отказался подтверждать слухи о завершении кинофранизы. В качестве причины такого решения он назвал «слезы дочери». Об этом актер рассказал в беседе с ET.

Вин Дизель отказался завершать франизу «Форсаж» из-за слез дочери
© Lenta.ru

В этом году Дизель объявил на CinemaCon, что 11-ю часть франшизы планируется выпустить в 2025 году.

«В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — ответил актер на вопрос о том, сколько еще частей франшизы можно ожидать.

Дизель также подчеркнул, что актерский состав фильма «замечательный».

«Мы руководим с любовью. Мы пытаемся создать среду, в которой люди могут работать наилучшим образом», — заключил он.

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