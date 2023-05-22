Вин Дизель отказался завершать франизу «Форсаж» из-за слез дочери

«В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — ответил актер на вопрос о том, сколько еще частей франшизы можно ожидать.