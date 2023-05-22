Скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова

Советская и российская актриса Мария Стерникова, звезда многосерийного фильма «Гостья из будущего», скончалась в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

© Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Мария Стерникова, известная по роли медсестры Шурочки из «Гостьи из будущего», скончалась в возрасте 79 лет. Это случилось в ее квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Мария Стерникова родилась в столице 18 мая 1944 года и в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, в которой обучалась на курсе Василия Маркова, заслуженного артиста РСФСР.