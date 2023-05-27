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41 минуту назад

Как Шэрон Стоун получила роль в фильме "Основной инстинкт": видео

Стелла Шмель

"Основной инстинкт" стал одним из самых успешных фильмов в карьере Шэрон Стоун, хотя актриса была только тринадцатой претенденткой на роль.

Как рассказал блогер @KinoInfa, режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен заприметил Шэрон на съемках фильма "Вспомнить все". Он отметил в актрисе способность мгновенно перевоплощаться на съемочной площадке из робкой девушки в яркую и сексуальную героиню.

Режиссер Пол Верховен и продюсер Майкл Дуглас были в поисках актрисы, которая могла бы сыграть главную роль Кэтрин Траммелл – эрудированную и коварную писательницу, которую, тем не менее, подозревают в убийстве.

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Стоун была одной из многих актрис, которые прошли прослушивание на эту роль, но именно ей удалось убедить создателей картины в том, что она способна полностью раскрыть свою героиню.

О том, как Шэрон Стоун стала главной звездой "Основного инстинкта", смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как Ди Каприо готовился к роли в фильме "Выживший".

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