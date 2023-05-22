Сергей Бурунов не будет озвучивать Ди Каприо в новом фильме

Многие россияне узнают голос актера Сергея Бурунова, озвучивающего роли Леонардо Ди Каприо во многих фильмах, ставших суперпопулярными. Причем некоторые считают, что благодаря тому, как Бурунов талантливо отыгрывал роль голосом, общее впечатление от персонажа Ди Каприо было ярче.

© Кадр из фильма

Так, именно Бурунов еще с 2005 года дублировал реплики голливудского артиста фильмах и за это время он озвучил около 300 картин. Среди них громкие фильмы «Однажды в… Голливуде», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит» и «Выживший.

Но в этот раз для нового фильма «Убийцы цветочной Луны» с Ди Каприо студия Apple TV выбрала другого артиста для озвучки.