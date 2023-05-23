Как изменились дети-актеры из любимых российских сериалов

Эти детки попали в мир большого кино еще совсем в юном возрасте.

© Кадр из сериала "Закрытая школа"

Они стали настоящими звездами благодаря ролям в популярных российских сериалах.

Видео дня

Предлагаем узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются повзрослевшие актеры.

Мария Ильюхина

Eva.ru

С тех пор как сериал «Воронины» вышел на экраны прошло более 13 лет. В этом ситкоме Маша исполнила роль старшей дочери Веры и Кости Ворониных. Уже спустя несколько серий Маша стала любмицей телезрителей, а ее фильмография значительно увеличилась. Сейчас актрисе уже 19 лет, не так давно она вышла замуж и родила дочь. Радостной новостью и семейными фотографиями девушка поделилась в своих социальных сетях.

Екатерина Старшова

Eva.ru

Самая юная актриса сериала «Папиных дочек» Екатерина Старшова запомнилась миллионам телезрителей как Пуговка. Но вопреки ожиданиям фанатов проекта и режиссеров девушка не стала продолжать свою актерскую карьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ им. М. В. Ломоносова. Но недавно Старшова удивила поклонников новостью, что ее можно будет увидеть в новом сезоне сериала «Папины дочки». А посмотреть комедию о семье Васнецовых можно уже сейчас на СТС Love по будням с 8:00!

Ирина Андреева

Eva.ru

Ирина сыграла роль младшей дочери Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». После дебюта и обрушившийся славы Андреева, как и Старшова, решила сменить актерскую профессию и поехала учиться в Великобританию. Теперь в платиновой блондинке с яркими татуировками сложно узнать очаровательную русоволосую Ксюшу Шаталину.

Луиза-Габриэла Бровина

Eva.ru

Несмотря на огромную популярность в совсем маленьком возрасте, Луиза остается узнаваема и часто появляется на экранах. После яркого появления в сериале «Закрытая школа», девушку можно было увидеть и в таких картинах, как: «Последний из Магикян», «Завтрак у папы», «Классная Катя» и другие. Бровина также активно ведет свои социальные сети, за которыми наблюдают миллионы поклонников.

Екатерина Дубакина

Eva.ru