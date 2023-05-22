Актриса Марион Котийяр пожаловалась на "больных мужчин" в Голливуде, которые используют молодых артистов
Французская актриса Марион Котийяр в разговоре с Deadline высказалась на тему сексуальных домогательств в Голливуде. На Каннском кинофестивале артистка представила фильм "Маленькая девочка в голубом", посвященный домогательствам.
Котийяр призналась, что ей близка эта тема. Она также рассказала, что ее мама и бабушка в свое время пострадали от домогательств.
"Многие женщины в этом мире испытали такие отношения с мужчинами. Моя мама и моя бабушка прошли путь через очень сложные отношения с мужчинами и сексуальные домогательства. Меня очень тронул этот проект, потому что это путь к исцелению", — высказалась Котийяр.
Артистка отметила, что сама сталкивалась с такими мужчинам и попадала в такие ситуации, в которых "не должна была оказаться".
По мнению Котийяр, в современной киноиндустрии до сих пор работают "больные мужчины", которые используют молодых актеров и актрис для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Ранее Брук Шилдс призналась, что "чудом выжила" после изнасилования.