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2 часа назад

Шварценеггер провозгласил себя «директором по экшену» в Netflix

Слово и Дело

Актер Арнольд Шварценеггер снялся в шуточном ролике, в котором объявил себя «директором по экшену» в компании Netflix. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале стримингового сервиса.

Шварценеггер провозгласил себя «директором по экшену» в Netflix
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На кадрах запечатлено, как артист подъезжает к офису компании на танке и произносит речь. В ней он обещает поклонникам Netflix самые зрелищные взрывы и драки в новых фильмах и сериалах.Шварценеггер также назвал даты релиза предстоящих проектов от сервиса. В их числе боевик с актером Крисом Хемсвортом и блокбастер со звездой «Терминатора» в главной роли.

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