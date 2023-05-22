Шварценеггер провозгласил себя «директором по экшену» в Netflix

Актер Арнольд Шварценеггер снялся в шуточном ролике, в котором объявил себя «директором по экшену» в компании Netflix . Соответствующее видео появилось на YouTube-канале стримингового сервиса.

На кадрах запечатлено, как артист подъезжает к офису компании на танке и произносит речь. В ней он обещает поклонникам Netflix самые зрелищные взрывы и драки в новых фильмах и сериалах.Шварценеггер также назвал даты релиза предстоящих проектов от сервиса. В их числе боевик с актером Крисом Хемсвортом и блокбастер со звездой «Терминатора» в главной роли.