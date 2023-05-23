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Вуди Аллен спас жизнь другу

Американский режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу, проделав прием Геймлиха в ресторане в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Вуди Аллен спас жизнь другу
© Lenta.ru

Сообщается, что режиссер и его друг Эндрю Штейн обедали в любимом итальянском заведении, когда последний подавился куском свинины. 87-летний обладатель премии «Оскар» бросился на помощь другу, который покраснел и изо всех сил пытался дышать.

По словам свидетелей в ресторане, Аллен применил спасительный маневр с «удивительной силой и энергичностью». «Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — рассказал Штейн изданию.

«Это действительно было похоже на сцену из одного из его фильмов. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью», — заключил он.

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