Вуди Аллен спас жизнь другу
Американский режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу, проделав прием Геймлиха в ресторане в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.
Сообщается, что режиссер и его друг Эндрю Штейн обедали в любимом итальянском заведении, когда последний подавился куском свинины. 87-летний обладатель премии «Оскар» бросился на помощь другу, который покраснел и изо всех сил пытался дышать.
По словам свидетелей в ресторане, Аллен применил спасительный маневр с «удивительной силой и энергичностью». «Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — рассказал Штейн изданию.
«Это действительно было похоже на сцену из одного из его фильмов. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью», — заключил он.