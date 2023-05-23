Иван Янковский признался, что смотрит его сын Олег

Известный актер Иван Янковский посетил новое интервью для портала «КиноПоиск». Артист поделился подробностями о своей карьере и сыне Олеге.

© Кадр из фильма "Огонь"

Напомним, что наследнику уже в этом году исполнится два года, пишет boda.

Стоит отметить, что Янковский редко рассказывает о личной жизни. Однако на этот раз он признался, что его годовалый сын любит смотреть мультфильм «Три кота». Артист отметил, что с удовольствием в полнометражной картине сыграл одного из главных героев.

Янковский добавил, что смотрел вместе с наследником все сезоны мультсериала.