Иван Янковский признался, что смотрит его сын Олег
Известный актер Иван Янковский посетил новое интервью для портала «КиноПоиск». Артист поделился подробностями о своей карьере и сыне Олеге.
Напомним, что наследнику уже в этом году исполнится два года, пишет boda.
Стоит отметить, что Янковский редко рассказывает о личной жизни. Однако на этот раз он признался, что его годовалый сын любит смотреть мультфильм «Три кота». Артист отметил, что с удовольствием в полнометражной картине сыграл одного из главных героев.
Янковский добавил, что смотрел вместе с наследником все сезоны мультсериала.
Известно, что актер назвал сына в честь знаменитого деда Олега Янковского.