Натали Портман готова вернуться во вселенную «Звёздных войн»

В интервью изданию GQ Натали Портман рассказала о своём желании вернуться во вселенную «Звёздных войн». Актриса исполняла роль королевы Падме Амидалы в трилогии приквелов — «Скрытой угрозе», «Атаке клонов» и «Мести ситхов» — и не прочь появиться там вновь.

При этом Disney не обращалась к Портман с предложением вернуться в «Звёздные войны» , но актриса с радостью согласилась бы.

У меня нет информации об этом. Никто никогда не предлагал мне вернуться, но я готова к этому.

Интересно, что ещё в 2022 году режиссёр «Тора: Любовь и гром» Тайка Вайтити предлагал Портман сыграть в его картине по «Звёздным войнам». Актриса тогда восприняла информацию в шутку, ведь её персонаж в Star Wars погиб в «Мести ситхов». Однако Вайтити, судя по всему, об этом не знал.