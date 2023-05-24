"Постучись в мою дверь": любовь за кадром, свадьба и трагедия

Любители турецких сериалов и не только точно слышали о сериале «Постучись в мою дверь», который транслировали в 80 странах мира. Популярность этого ромкома просто зашкаливала.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Еще больший интерес вызывали личные отношения главных актеров Хандэ Эрчел и Керема Бюрсина.

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Керем и Хандэ

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До того, как начать совместные съемки Керем и Ханде не были знакомы. Актер даже однажды признавался, что думал, что его партнерша окажется эгоистичной и он боялся, что они не сработаются. Но Керем быстро изменил свое мнение об экранной возлюбленной. Он рассказывал, что Хандэ умела создать на съемках легкую и непринужденную атмосферу и легко находила общий язык со всеми на площадке.

Вскоре, во время съемок первого сезона, фанаты стали подозревать, что экранная любовь перетекла и в реальную жизнь. Актеры постоянно проводили совместные прямые эфиры, делились фотографиями и появлялись вместе вне съемочной площадки. Но на все вопросы проворных журналистов отвечали, что между ними лишь рабочие отношения и крепкая дружба. Но зрители не особо верили в эти оправдания.

И спустя несколько месяцев, Хандэ и Керем подтвердили свой роман, выложив романтичные фото с совместного отдыха. Во время съемок второго сезона парочка не особо скрывала свои чувства и все чаще радовала фанатов совместными выходами.

Пресса постоянно задавала вопросы о том, не планирует ли пара свадьбу, но, к огромному сожалению фанатов, до предложения дело не дошло и пара рассталась.

Официальной причиной стали напряженные графики, не позволяющие проводить время вместе, но многие утверждали, что в то время, когда Керем хотел создавать семью, Ханде была больше нацелена на развитие своей карьеры.

Уже после разрыва бдительные фанаты успели запечатлеть Хандэ и Керема вместе за чашечкой кофе. Пресса вовсю писала о воссоединении звездной пары, но они опровергли эти домыслы, сказав, что остались очень близкими друзьями. Также после недавней новости о болезни маленькой племянницы Хандэ, она рассказывала, что Керем был на связи и очень поддерживал ее в трудный период.

Башак и Чагры

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Помимо Хандэ и Керема романтические отношения на съемках «Постучись в мою дверь» завязались у актеров Башак Гюмюлджинелиоглу и Чагры Читанак, сыгравших Перил и Ферита.

Пара не стала скрывать своих отношений и Башак часто делилась в социальных сетях совместными фотографиями и романтичными видео. В 2022 году пара сыграла свадьбу.