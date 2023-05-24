Как попасть в кино и стать звездой

В последние годы Нижний Новгород стал излюбленным местом для съемок фильмов и сериалов. «Метод», «Я худею», «На дне», «Пара из будущего» – лишь неполный список лент, которые создавались в столице Приволжья. При этом нередко в качестве актеров требуются и местные жители.

© unsplash.com

О том, кто может претендовать на роли и что для этого нужно, «ФедералПресс» рассказала кастинг-директор Наталья Головакина. Советы эксперта актуальны не только для нижегородцев, но и для жителей других регионов России.

Видео дня

Что снимается сейчас

«Сейчас в Арзамасе идет работа над проектом «Бывший учитель» с Никитой Ефремовым в главной роли. Но актеры эпизодов и групповки (крупный план без текста) уже утверждены. А массовку в основном набирают среди жителей Арзамаса. В Нижнем Новгороде сейчас тоже снимается проект, рабочее название – «Родина». На лето планируется два проекта. Про них пока ничего говорить нельзя. Но надежда, что съемки еще будут привозить в регион, есть», – отметила Наталья Головакина.

На какие роли можно претендовать

Как правило, актеров на главные (а иногда – и на второстепенные) роли привозят из Москвы. Однако и у нижегородцев есть шанс блеснуть на большом экране. Причем для этого далеко не всегда обязательно иметь профессиональное образование и богатый опыт работы в кино.

«Местные жители однозначно могут претендовать на массовые и групповые сцены. Потому что в кино всегда ищут яркие типажи, и их не будут везти из других городов. Естественно, будут и эпизоды, и второй план. Первыми на такие роли утверждают, конечно, актеров нижегородских театров. Но есть роли, например, с одной фразой, которой для актера слишком мало, а для человека без диплома, который не упадет в обморок от слов «камера-мотор» и от того, что на него смотрит слишком много человек, – в самый раз», – поделилась кастинг-директор.

При этом часто решающую роль играет внешность кандидата. Имеет значение и опыт съемок, и прохождение курсов актерского мастерства. Если человек прошел обучение, это уже повышает его шансы на успех.

«Иногда опытный человек, который уже 50 раз снялся в массовке, оказывается приоритетнее, чем тот, который получил профессиональное образование, но ни разу в кадр не входил», – добавила собеседница «ФедералПресс».

Как попасть на съемку

Чтобы получить роль, нужно прочитать объявление и отправить заявку. Публикации с предложениями об участии в съемках, как правило, появляются в тематических группах (например, «Съемки и кастинги в Нижнем Новгороде»), а также на личных страницах кастинг-директоров. При этом важно отправить ровно те данные, список которых указан в постах.

Чаще всего необходимо указать фамилию и имя, телефон, возраст, рост. Иногда просят уточнить размер одежды (его лучше указывать цифрами, а не буквами S/M/L) и обуви. Также зачастую к заявке нужно прикрепить фотографии и видеовизитку. На этом стоит остановиться подробнее.

Видеовизитка

«Видеовзитка – это рассказ о себе, который показывает, насколько живым и органичным вы можете быть в кадре», – отметила Наталья Головакина.

Такой ролик снимается горизонтально, чтобы режиссеру потом было удобно его смотреть, крупным планом – чтобы было хорошо видно лицо. Желательно, чтобы сзади был белый фон, а помещение, в котором проходит съемка, хорошо освещалось. Здорово, если есть возможность сделать запись в студии, но можно снять видео и в квартире, на обычный смартфон.

«Если вы записываете визитку дома, лучше выбрать наиболее светлое место. Но не стоит ставить камеру у окна и сниматься на фоне занавесок, чтобы лицо не было засвечено», – добавила спикер.

Хорошим тоном считается запись звука при съемке на петличку, или петличный микрофон.

«Цена вопроса – 280 рублей. Петличку можно найти в любых онлайн-магазинах», – отметила кастинг-директор.

При этом, если вы уже знаете, на какую роль пробуетесь, можно составить текст для визитки с учетом этой информации.

«Но это уже высший пилотаж. Можно просто сделать себе стандартную визитку продолжительностью от 30 секунд до двух минут. Более длинное видео смотреть никто никогда не будет», – поделилась Наталья Головакина.

Фотографии

К выбору фотографий для заявки нужно относиться очень ответственно. Традиционно требуются портреты, а также фото в полный рост. Если у вас есть эмоциональные кадры, можно добавить и их. В общей сложности будет вполне достаточно пяти фотографий. Если понадобятся какие-то дополнительные снимки, кастинг-директор запросит их отдельно.

При этом, опять же, не очень важно, чтобы съемка была профессиональной. Но снимки должны быть хорошего качества. Не приветствуются селфи. Также для портрета нужно, чтобы было хорошо видно лицо.

«На портрете человек должен смотреть прямо в камеру, не боком, не с наклоненной головой, не с кривой шеей, не с прикрытым волосами лицом – как на паспорт», – посоветовала Наталья.

Не стоит отправлять 10 однотипных снимков. Лучше, чтобы кадров было немного, но они были с разных планов и ракурсов. И самое главное требование – фотографии должны быть свежими и актуальными. На них вы должны выглядеть точно так же, как на момент отправки данных.

«Аргументы «фото три года, но сейчас у меня такая же прическа» не подходят. Неактуальные фото раздражают кастинг-директоров», – предостерегла эксперт.

К слову, такое же требование действует и для видеовизитки.

Одежда и макияж

Если вам в день съемки не будут делать грим и костюм, организаторы, как правило, об этом предупреждают и дают рекомендации по одежде и макияжу. Порой может потребоваться предварительное согласование. Тогда костюмеру необходимо будет отправить несколько фотографий с вариантами образов, и он выберет из них наиболее подходящий. Если возможности утвердить лук заранее нет, с собой лучше на всякий случай взять несколько вариантов.

Если среди требований не указаны специфический макияж и прическа, самое верное решение – обойтись наиболее простым и лаконичным вариантом. При этом не следует использовать хайлайтер: в кадре он будет давать ненужный блеск. При необходимости на площадке гример добавит недостающие штрихи.

«После грима не надо что-то добавлять самому. Например, идти в туалет и подкрашивать ресницы. Это может вылиться в полный перегрим персонажа», – призвала кастинг-директор.

Для мужчин: если вас попросили побриться перед сменой, приходить на площадку с щетиной нельзя. И наоборот.

Как себя вести

Чтобы ненароком не попасть в черные списки и спокойно продолжить свою звездную карьеру в кино, нужно соблюдать определенные правила общения с сотрудниками и поведения на съемочной площадке. Это заметно упростит работу всем участникам процесса. Крайне нежелательно многократно пытаться уточнить судьбу своей заявки.

Порой кастинг-директора не успевают ответить на все сообщения из-за большого числа желающих. Однако это не значит, что они забывают про кого-то из кандидатов. К тому же, в соцсетях порой существуют ограничения по количеству сообщений. Это тоже может стать причиной отсутствия оперативного ответа. При этом очень важно в переписке честно говорить о своей занятости.

Если в день съемки вы должны работать и есть вероятность, что вам не дадут отгул, это может стать большой проблемой не только для вас, но и для кастинг-директора, которому придется искать замену в последний момент. Также обязательно нужно указывать правильный номер телефона.

«В противном случае можно упустить роль. Телефон нужен именно для того, чтобы можно было связаться с человеком срочно, когда других способов связи нет. Уверяю, мы не будем звонить по ночам, слать дурацкие СМС, номер телефона не напишем на заборе. Он необходим, чтобы связаться в экстренной ситуации, когда именно вас выбрал режиссер, когда он хочет видеть вас завтра в шесть утра на площадке, а вы не заходили в ВК двое суток», – поделилась собеседница «ФедералПресс».

В день съемки очень важно быть пунктуальным. Даже небольшое опоздание чревато неприятностями.

«Время не резиновое, все расписано по минутам. Ни одной цифры в вызывном листе (документ, в котором указано расписание съемочного дня – Прим. ред.) не стоит просто так. Даже небольшая задержка может вылиться в сотни тысяч рублей потери. Кино – дорогой процесс», – отметила эксперт.