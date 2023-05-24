Актер Дано Херибан умер в 43 года

24 мая, ровно через два месяца после своего 43-летия, умер словацкий актер, музыкант, продюсер и автор песен Дано Херибан.

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Артист скончался в своем доме в небольшом городке Свети-Юр, предварительно - от сердечной недостаточности.

Как передает TV JOJ noviny.sk, со ссылкой на представителя станции скорой помощи города, днем артисту стало плохо и он потерял сознание. Прибывшая на вызов бригада оказалась бессильна - все реанимационные процедуры успехом не увенчались.

Херибан родился в Трнаве. Дебютный студийный альбом выпустил в 2007-м. На экране - с начала нулевых: "Неуправляемый экстрим", "Поддонок", "Гнездо", "Параллель", другие фильмы и сериалы.