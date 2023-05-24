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Катерина Шпица призналась, что ее не пугают откровенные сцены в кино

Актриса Катерина Шпица на YouTube-шоу «Лера в большом городе» призналась, что не видит ничего постыдного в обнаженных сценах в кино.

Катерина Шпица призналась, что ее не пугают откровенные сцены в кино
© Газета.Ru

«Актриса быстренько натягивает на грудь одеяло, чтобы была маркировка 12+. При этом происходит интим. Родитель со своим чадом все равно должен обсудить, на что это был намек, куда это дядя с тетей в спальню пошли. У ребенка возникает этот интерес. Вроде как все прикрыто, поэтому нормально. И это прямо видно», — высказалась Шпица.

Артистка отметила, что именно поэтому согласилась оголить грудь в фильме Александра Гордона «Огни притона» 2011 года. По словам актрисы, это важная роль в ее карьере, потому что ей приходилось долго настраиваться на роль и «уходить от себя». Шпица считает нормальным использование эротических сцен в кино, так как не видит в этом ничего противоестественного.

«А что в этом такого? Женщины не спят голыми? Или им нужно обязательно меня снять со спины, чтобы зрители не подумали: «Что-то как-то не оправданно. Что это она голая спит?!» — посмеялась Шпица.

Ранее Катерина Шпица рассказала, что после съемок в сериале ей потребовалась капельница.

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