Актриса Елена Морозова — о семейных проблемах и Льве Дурове

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Недавно Елена отметила свой юбилей, а накануне рассказала «Мосленте» о причинах резких перемен в ее жизни, своих местах силы, украденном «кирпиче», растаявшем мороженом и многом другом. Ниже — ее монолог.

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О первой работе

Я — выпускница актерского факультета Школы-студии МХАТ. Моим мастером был великий Лев Дуров.

Во время учебы я подрабатывала продавщицей мороженого на ВДНХ и барменом в ночном клубе. Мороженое у меня однажды все растаяло — отключился холодильник, но я спасла ситуацию — съела его.

Параллельно со Школой-студией МХАТ я училась на заочном отделении Института культуры. А после обучения получила еще и диплом экономиста в сфере шоу-бизнеса. Так что время от времени занимаюсь продвижением проектов в сфере искусства.

О кирпиче и милиции

Лев Константинович Дуров меня любил. Однажды даже спас от отчисления в мой день рождения, когда вместе с сыном Василия Ливанова, Борисом Ливановым, мы попали в милицию…

Боря подарил мне дорожный знак — «кирпич», который где-то стащил. С этим знаком мы вышли на улицу Горького (ныне — Тверская улица, прим. «Мосленты»), где нас и забрали в отделение милиции на Патриарших прудах. Помню, я сразу начала говорить, что мы — ученики Льва Дурова, и вот он сейчас приедет и всем тут даст. Милиционеры тут же позвонили Льву Константиновичу, и он попросил, чтобы нас отпустили.

Утром Дуров заехал в участок, забрал дорожный знак и с ним пришел в Школу-студию МХАТ на наш урок. Начистил нам хвосты и отдал мой подарок — «кирпич».

О своих местах силы

Я родилась в районе Останкино. Прогуливала школу в Ботаническом саду и на ВДНХ…

Ботанический сад до сих пор остался для меня местом силы. Я приезжаю сюда в выходные, после съемок, и часами гуляю. Могу упасть на землю, чтобы отдышаться от эмоций, и вернуться на эту планету нормальным человеком — матерью, дочерью.

О жизни вне Москвы

Раньше мне казалось, что я могу жить вне Москвы. Сейчас понимаю, что Москва для меня как вселенная, где я могу найти все образы, состояния, краски, эмоции. Утром можно погулять по улочкам в районе Кропоткинской, Пречистинки и оказаться как бы в Европе, где пахнет круассанами и кофе. Или отправиться в мой любимый Ботанический сад или на Воробьевы горы... Люблю Москву за то, что сирень везде цветет в центре города. Боже, какое это счастье!

О детях и проблемах

Психология была одна из моих мечт детства. В школе прочитала Юнга, потом Фрейда и хотела поступить на психфак. Но родители сказали, что туда надо сдавать биологию, еще какие-то сложные экзамены, и я не решилась.

Когда я стала мамой, столкнулась с тем, что мои дети настороженно относятся ко мне после спектаклей, репетиций. Иногда они даже не узнавали меня, настолько я не могла выйти из образа. Когда я играла Настасью Филипповну из романа Достоевского «Идиот», с рыданиями, порой криками, то дети пугались меня…