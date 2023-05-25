Актриса Елена Морозова — о семейных проблемах и Льве Дурове
Свою первую роль актриса Елена Морозова сыграла в 8 лет, снявшись в телефильме своего отца, режиссера Бориса Григорьева «Петровка, 38». С тех пор произошло многое: учеба у Льва Дурова, привод в милицию, участие в знаменитой картине Алексея Учителя «Дневник его жены», проблемы с собственными детьми и получение диплома профессионального психолога…
Недавно Елена отметила свой юбилей, а накануне рассказала «Мосленте» о причинах резких перемен в ее жизни, своих местах силы, украденном «кирпиче», растаявшем мороженом и многом другом. Ниже — ее монолог.
О первой работе
Я — выпускница актерского факультета Школы-студии МХАТ. Моим мастером был великий Лев Дуров.
Во время учебы я подрабатывала продавщицей мороженого на ВДНХ и барменом в ночном клубе. Мороженое у меня однажды все растаяло — отключился холодильник, но я спасла ситуацию — съела его.
Параллельно со Школой-студией МХАТ я училась на заочном отделении Института культуры. А после обучения получила еще и диплом экономиста в сфере шоу-бизнеса. Так что время от времени занимаюсь продвижением проектов в сфере искусства.
О кирпиче и милиции
Лев Константинович Дуров меня любил. Однажды даже спас от отчисления в мой день рождения, когда вместе с сыном Василия Ливанова, Борисом Ливановым, мы попали в милицию…
Боря подарил мне дорожный знак — «кирпич», который где-то стащил. С этим знаком мы вышли на улицу Горького (ныне — Тверская улица, прим. «Мосленты»), где нас и забрали в отделение милиции на Патриарших прудах. Помню, я сразу начала говорить, что мы — ученики Льва Дурова, и вот он сейчас приедет и всем тут даст. Милиционеры тут же позвонили Льву Константиновичу, и он попросил, чтобы нас отпустили.
Утром Дуров заехал в участок, забрал дорожный знак и с ним пришел в Школу-студию МХАТ на наш урок. Начистил нам хвосты и отдал мой подарок — «кирпич».
О своих местах силы
Я родилась в районе Останкино. Прогуливала школу в Ботаническом саду и на ВДНХ…
Ботанический сад до сих пор остался для меня местом силы. Я приезжаю сюда в выходные, после съемок, и часами гуляю. Могу упасть на землю, чтобы отдышаться от эмоций, и вернуться на эту планету нормальным человеком — матерью, дочерью.
О жизни вне Москвы
Раньше мне казалось, что я могу жить вне Москвы. Сейчас понимаю, что Москва для меня как вселенная, где я могу найти все образы, состояния, краски, эмоции. Утром можно погулять по улочкам в районе Кропоткинской, Пречистинки и оказаться как бы в Европе, где пахнет круассанами и кофе. Или отправиться в мой любимый Ботанический сад или на Воробьевы горы... Люблю Москву за то, что сирень везде цветет в центре города. Боже, какое это счастье!
О детях и проблемах
Психология была одна из моих мечт детства. В школе прочитала Юнга, потом Фрейда и хотела поступить на психфак. Но родители сказали, что туда надо сдавать биологию, еще какие-то сложные экзамены, и я не решилась.
Когда я стала мамой, столкнулась с тем, что мои дети настороженно относятся ко мне после спектаклей, репетиций. Иногда они даже не узнавали меня, настолько я не могла выйти из образа. Когда я играла Настасью Филипповну из романа Достоевского «Идиот», с рыданиями, порой криками, то дети пугались меня…
В этой ситуации мне в первую очередь нужно было помочь и себе, и своим детям! Так что я все-таки пошла учиться на психолога и закончила университет с красным дипломом. Тема моего диплома: «Родительские отношения в семьях актеров».