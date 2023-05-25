Умер актер из сериала"Госпиталь МЭШ" Джеральд Кастилло
В своем доме в Хьюстоне скончался Джеральд Кастилло, американский актер кино и ТВ, на счету которого несколько десятков заметных проектов.
Кастилло умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его вдова Дайана: супруги были вместе без малого сорок лет. Причину смерти она не назвала.
Актер родился в 1932 году в Чикаго. В 60-х изучал в родном городе режиссуру и актерское мастерство, работал в театре. В том числе, на одной сцене с Шерманом Хемсли, который и убедил коллегу перебраться в Лос-Анджелес и расширить свои горизонты за счет больших и малых экранов.
Дебют на ТВ - в 70-х, в списке - "Главная больница", "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Джефферсоны", "Даллас", "Вегас", "Династия", "Блюз Хилл-стрит", четвертая "Жажда смерти", "Нечто из другого мира", "C.S.I.: Место преступления", другие. Кастилло перестал сниматься в 2012-м, переехав со своей второй женой в Хьюстон. Лиза, его дочь от первого брака, умерла в прошлом году.