Умер актер из сериала"Госпиталь МЭШ" Джеральд Кастилло

В своем доме в Хьюстоне скончался Джеральд Кастилло, американский актер кино и ТВ, на счету которого несколько десятков заметных проектов.

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Кастилло умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его вдова Дайана: супруги были вместе без малого сорок лет. Причину смерти она не назвала.

Актер родился в 1932 году в Чикаго. В 60-х изучал в родном городе режиссуру и актерское мастерство, работал в театре. В том числе, на одной сцене с Шерманом Хемсли, который и убедил коллегу перебраться в Лос-Анджелес и расширить свои горизонты за счет больших и малых экранов.