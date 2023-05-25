Актриса Безрукова рассказала о «вызывающем страх» новом хобби
Актриса Ирина Безрукова всегда отличалась тягой к новому, а также любовью делиться этим в социальных сетях. Так она сделала и в этот раз, рассказав о своем новом хобби.
Оказалось, девушка смогла посетить студию рисования, где примерила на себя роль художницы. С ней занимались опытные профессионалы, поэтому все прошло успешно. Она сделала свои первые шаги в новом для нее деле.
После занятий она рассказала, что испытывает страх, ведь начинать что-то новое всегда так волнительно. Однако затем всегда наступает удовольствие от творческого и рабочего процесса, возникают положительные эмоции, уверена артистка.