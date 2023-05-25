Дочь Деппа подверглась критике за демонстрацию тела в “Идоле”

Лили-Роуз Депп , дочь известного актера Джонни Деппа , стала объектом критики из-за частого обнажения своего тела в новом сериале “Идол” (16+) на канале HBO. Премьера шоу состоялась на Каннском кинофестивале, и уже возникли нарекания по поводу чрезмерного показа груди и ягодиц актрисы.

В критических обзорах указывается, что почти каждая сцена с Лили-Роуз Депп содержит кадры с обнаженными частями ее тела. Критик из The Hollywood Reporter отметил, что это редко бывает, чтобы камера не фокусировалась на ее груди или заднице. Рецензент из издания Variety выразил недовольство многочисленными сексуальными сценами Лили-Роуз Депп и сказал, что они вызывают возмущение в Каннах. Кинокритик The New York Times сравнил сериал с популярной серией фильмов и книг “50 оттенков серого”.