Дочь Деппа подверглась критике за демонстрацию тела в “Идоле”

В критических обзорах указывается, что почти каждая сцена с Лили-Роуз Депп содержит кадры с обнаженными частями ее тела. Критик из The Hollywood Reporter отметил, что это редко бывает, чтобы камера не фокусировалась на ее груди или заднице. Рецензент из издания Variety выразил недовольство многочисленными сексуальными сценами Лили-Роуз Депп и сказал, что они вызывают возмущение в Каннах. Кинокритик The New York Times сравнил сериал с популярной серией фильмов и книг “50 оттенков серого”.