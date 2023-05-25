Известная актриса поделилась воспоминаниями о работе не по профессии
О подработке продавцом мороженого и барменом вспомнила в беседе с «Мослентой» актриса Елена Морозова.
«Во время учебы я подрабатывала продавщицей мороженого на ВДНХ. Мороженое у меня однажды все растаяло — отключился холодильник, и я спасла ситуацию тем, что съела его», — рассказала артистка.
Кроме того, Морозова попробовала себя в качестве бармена в ночном клубе.
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