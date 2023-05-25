Флоренс Пью рассказала о негативной реакции на ее присоединение к Marvel
Актриса Флоренс Пью призналась, что столкнулась с негативной реакцией некоторых деятелей кино после того, как присоединилась к проектам киновселенной Marvel. Ее слова цитирует NME.
Пью присоединилась к Marvel в роли Елены Беловой в фильме 2021 года «Черная вдова», а затем снялась в сериале «Соколиный глаз». Она вновь представит персонажа в предстоящем фильме о супергероях «Громовержцы» вместе с Себастьяном Стэном и Дэвидом Харбором.
«Так много представителей мира независимого кино были действительно злы на меня. Они считали, что я ушла навсегда. Но я сказала: нет, я работаю [над другими проектами] так же усердно, как и раньше», — заявила артистка.
Ранее Флоренс Пью поделилась некоторыми подробностями работы над хоррором «Солнцестояние». Звезда призналась, что пыталась вжиться в роль и прожить эмоции своей героини. «Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и мне пришлось помещать себя в [ужасные] ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать», — объяснила она.