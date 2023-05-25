$79.97-0.2086.20-0.35

Флоренс Пью рассказала о негативной реакции на ее присоединение к Marvel

Актриса Флоренс Пью призналась, что столкнулась с негативной реакцией некоторых деятелей кино после того, как присоединилась к проектам киновселенной Marvel. Ее слова цитирует NME.

Флоренс Пью рассказала о негативной реакции на ее присоединение к Marvel
© Газета.Ru

Пью присоединилась к Marvel в роли Елены Беловой в фильме 2021 года «Черная вдова», а затем снялась в сериале «Соколиный глаз». Она вновь представит персонажа в предстоящем фильме о супергероях «Громовержцы» вместе с Себастьяном Стэном и Дэвидом Харбором.

«Так много представителей мира независимого кино были действительно злы на меня. Они считали, что я ушла навсегда. Но я сказала: нет, я работаю [над другими проектами] так же усердно, как и раньше», — заявила артистка.

Ранее Флоренс Пью поделилась некоторыми подробностями работы над хоррором «Солнцестояние». Звезда призналась, что пыталась вжиться в роль и прожить эмоции своей героини. «Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и мне пришлось помещать себя в [ужасные] ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать», — объяснила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий