Флоренс Пью рассказала о негативной реакции на ее присоединение к Marvel

Актриса Флоренс Пью призналась, что столкнулась с негативной реакцией некоторых деятелей кино после того, как присоединилась к проектам киновселенной Marvel. Ее слова цитирует NME.

© Газета.Ru

Пью присоединилась к Marvel в роли Елены Беловой в фильме 2021 года «Черная вдова», а затем снялась в сериале «Соколиный глаз». Она вновь представит персонажа в предстоящем фильме о супергероях «Громовержцы» вместе с Себастьяном Стэном и Дэвидом Харбором.

«Так много представителей мира независимого кино были действительно злы на меня. Они считали, что я ушла навсегда. Но я сказала: нет, я работаю [над другими проектами] так же усердно, как и раньше», — заявила артистка.