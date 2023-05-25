Шварценеггер заявил о готовности сняться в проектах Marvel

Актер Арнольд Шварценеггер прокомментировал возможность принять участие в каком-либо фильме или сериале киновселенной Marvel. Его слова цитирует People.

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Звезда "Терминатора" заявил, что готов сняться в проекте Marvel "в случае, если найдется подходящая роль".

Ранее Шварценеггер поделился впечатлениями о третьей и заключительной части "Стражей галактики". Актер похвалил проект, а также сыгравшего в ленте главную роль Криса Пратта. Актер по совместительству еще и зять Шварценеггера.

"Идеальная смесь комедии и экшена. Мне очень понравилось, и я очень-очень горжусь тобой", — заявил он.

7 июня на Netflix состоится премьера документального фильма об Арнольде Шварценеггере. Речь в проекте пойдет об актерской карьере Шварценеггера, его увлечении спортом, а также о должности губернатора американского штата Калифорния. В видеоряде показаны несколько архивных кадров из хроники жизни звезды.