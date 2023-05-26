Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума в «Фантастической четверке» 2005 года
Роберт Дауни-младший получил мировую известность благодаря роли Железного человека в киновселенной Marvel. Тони Старк, сыгранный актёром, оказался настолько блестящим, что вся киновселенная держалась буквально на нём до 2019 года.
Как оказалось, изначально Дауни-младший рассматривался на роль Доктора Дума в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года. Об этом рассказал режиссёр первой части «Железного человека» Джон Фавров беседе с главой Marvel Studios Кевином Файги.
Я помню, что тогда Роберт пришёл на прослушивание, но мы уже до этого встречались. Он пробовался на Доктора Дума для «Фантастической четвёрки».
В итоге роль Дума досталась Джулиану МакМэхону, а Дауни-младший стал лицом киновселенной Marvel в 2008 году.