4 случая, когда костюмы превратили работу актеров в ад

Для многих людей работа актеров ассоциируется лишь с ковровыми дорожками, многомиллиоными гонорарами и всемирной известностью.

© Кадр из сериала "Белый лотос"

А между тем артистам во время съемок нередко приходится работать в крайне сложных условиях. Иногда эти условия обусловлены местом съемки, а иногда костюмом и гримом.

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Подробнее о случаях, когда костюмы стали настоящим испытанием для артистов – в материале "Рамблера".

Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Кадр из сериала "Белый лотос"

Роль в нашумевшем сериале "Белый лотос" вдохнула новую жизнь в карьеру 61-летней Дженнифер Кулидж. Однако съемки в проекте дались ей крайне непросто.

Действие "Белого лотоса" разворачивается на курорте. Из-за этого Кулидж пришлось наносить автозагар, несмотря на жуткую аллергию. Как итог, в первый же день съемок актрисе потребовалась помощь медиков. В дальнейшем ей приходилось принимать душ после каждой отснятой сцены.

Брэд Питт, "Интервью с вампиром"

За впечатляющий грим на съемках картины отвечал мастер визуальных спецэффектов Стэнли Уинстон. Чтобы добиться эффекта полупрозрачной кожи, Уинстон предложил ежедневно подвешивать актеров перед нанесением грима вниз головой на полчаса. За это время кровь приливала к их головам, сосуды набухали и становились видны.

Но и это еще не все: артисты должны были носить неудобные искусственные клыки и контактные линзы, а также сниматься по ночам, поэтому дневного света они почти не видели. В какой-то момент Брэд Питт даже решил покинуть проект, но остался из-за финансовых обязательств.

Марго Робби, "Волк с Уолл-стрит"

Криминальная драма Мартина Скорсезе прославила Робби, но съемки дались ей крайне непросто. В частности, из-за винтажных нарядов, которые должна была носить ее героиня. Больше всего Марго запомнились сапоги Prada из змеиной кожи: пара была на два размера меньше, чем у Робби, но съемочная команда решила, что актриса непременно должна их надеть.

"Когда настал тот самый день, мы намазали мои ноги маслом, затем нанесли детскую присыпку и пытались втиснуть их в сапоги целых 20 минут. Я сидела в трейлере с высоко поднятыми ногами, чтобы заставить кровь стечь вниз. В итоге сапоги даже не попали в фильм. Я хотела плакать", – вспоминала звезда.

Рене Зеллвегер, "Кое-что о Пэм"

Кадр из фильма "Кое-что о Пэм"