Почему Электроник и Сыроежкин в жизни оказались неудачниками

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается Международный день близнецов. Считается, что их судьбы обычно оказываются так же схожи, как и лица.

© Нижегородская правда

Мы решили это проверить на примере самых известных близнецов отечественного шоу-бизнеса.

Видео дня

Кривое зеркало

Большинство из близнецов российского кино стали знаменитыми ещё в детстве. Как, например, сёстры Ольга и Татьяна Юкины из легендарного фильма «Королевство кривых зеркал», сыгравшие девочку Олю и её зеркальное отражение Яло.

Сёстрам было по 9 лет, когда их пригласили к Александру Роу на съёмки «Королевства».

Роу безуспешно пересмотрел уже около 300 близняшек. Фото Оли и Тани попали к нему случайно, и он мх сразу же утвердил.Съёмки проходили в Ялте, там сёстры из простой московской семьи жили, как звёзды – отели, деликатесы, пляж после съёмок.

После премьеры фильма две московские школьницы стали знаменитыми на весь СССР. Им писали письма со всей страны. В школе к сёстрам относились, как к звёздам.

Многие ожидали, что после такого успешного дебюта сёстры Юкины непременно станут актрисами и продолжат сниматься в кино. Однако их судьба сложилась иначе.

Мама Оли и Тани была категорически против того, чтобы дочери шли в актрисы. В итоге по её инициативе близняшки поступили в машиностроительный техникум.

В 20 лет обе сестрёнки вышли замуж. Но уже через несколько лет Ольга развелась и осталась одна с сыном Максимом. У Татьяны отношения с мужем сложились куда лучше: они прожили вместе всю жизнь и вырастили дочку Юлию.

Сёстры вместе устроились в отель «Интурист», где проработали до середины 90 х. После увольнения у сестёр начались трудные времена. От былого благополучия не осталось и следа. Тоску по прекрасному прошлому сёстры всё чаще заглушали выпивкой.В 2005 году из-за проблем с сердцем умерла Оля, а в 2011 году не стало и Татьяны.

Более удачно сложилась судьба братьев Торсуевых, сыгравших Электроника и Сыроежкина. Как и Олю с Таней, их выбрали из огромного количества претендентов по всему Советскому Союзу.

Нижегородская правда

Причём изначально предполагалось, что роль Электроника сыграет Юрий, а Сыроежкина – Владимир. Но в процессе репетиций выяснилось, что по характеру тихий Володя больше подходит на роль правильного Электроника, и ребят поменяли местами.

В жизни Владимир и Юрий были брюнетами, и во время съёмок их кудрявые шевелюры регулярно красили пергидролем и нашатырём. Из-за чего ребята потом рано облысели.

Когда в 1980 году на экраны вышел фильм «Приключения Электроника», им было по 14 лет. Юным актёрам прощались любые выходки – в школе их обожали и сверстники, и учителя.

После такого оглушительного успеха Торсуевы пытались продолжить свою кинокарьеру. Они даже снялись в фильме «Незнайка с нашего двора», но фильм остался незамеченным.

Ребята, привыкшие к лёгкой славе, не захотели поступать в театральное.

До армии они успели поработать шоферами. Потом Володя, сыгравший Электроника, поступил на философский факультет МГУ, а Юра – в Институт стран Азии и Африки. Но вузы оба так и не окончили.

В начале 90 х близнецам предложили роли в боевике «Русские братья». Но фильм успеха не имел, и тогда братья ударились в коммерцию.

Когда лихие 90 е миновали, Владимир подался в металлургию, работал в «Норильском никеле», Юрий продолжал заниматься бизнесом, но и мечты о кино не оставил. Снялся в сериалах и парочке фильмов, но ни один из них не принёс известности.

Семейная жизнь у близнецов сложилась по-разному. Владимир был женат пять раз. Юрий – всего лишь один. Сейчас 57-летние братья живут в квартире вместе со своей 94-летней мамой и женой Владимира. Они по-прежнему мечтают снять продолжение «Электроника».

О том, что работа над проектом уже началась, они объявили ещё в прошлом году. Пока же братья на базе эстрадного центра «Папины дети» в Новосибирске планируют поставить мюзикл по мотивам легендарного фильма.

Везучие девчонки

А вот звёздная карьера сестёр Кутеповых, которая также началась в детстве, сложилась вполне благополучно.

Нижегородская правда

В 7 лет девочки поступили в танцевальный ансамбль при городском Дворце пионеров, потом их заметили и стали приглашать в кино.

«Все мосфильмовские ассистенты режиссёров, которым нужны были дети, ходили по Дворцу пионеров и искали их здесь. Нас один раз увидели, пригласили в фильм «Рыжий, честный, влюблённый», сняли и дальше по картотеке передали. И всю школу мы где-то снимались», – рассказывала нам Ксения Кутепова.

Довольствоваться детским успехом сёстры не стали, и после школы обе поступили в ГИТИС на курс Петра Фоменко. Потом обе стали звёздами его театра, вместе играя во многих спектаклях.В кино близняшки играли уже по отдельности. Вместе они снялись только в фильме «Прогулка».

Причём в театре более успешной оказалась Ксения, а в кино – Полина, сыгравшая главные роли в фильмах Георгия Данелии «Настя», «Орёл и решка», в сериале «Штрафбат».

Личная жизнь сестёр Кутеповых сложилась не менее успешно, чем творческая. Муж Ксении – режиссёр Сергей Осипьян, у пары двое детей – сын Василий и дочь Лида. Муж Полины – тоже режиссёр, Евгений Каменькович, который после смерти Петра Фоменко возглавил театр.

А вот сёстры-близнецы Татьяна и Ольга Арнтгольц прославились, уже будучи взрослыми.

В детстве девочек очень раздражало, что их постоянно путают. Но в театральном институте выяснилось, что они не так уж и похожи.

«Нас различали и ребята, и педагоги. Люди искусства, видимо, смотрят на мир какими-то другими глазами. И в институте преподаватели нам сразу сказали, что мы с Таней совершенно разные: у нас разная актёрская природа, разные характеры, и играть мы должны разные роли. Нас даже развели по разным группам», – вспоминала Ольга.

Ещё во время учёбы близняшки вместе снялись в сериале «Простые истины». После этого предложения начали поступать им одно за другим.

Нижегородская правда

Первой слава пришла к Ольге – после роли в сериале «Трое против всех» её стали узнавать на улицах. В 2005 году Татьяна догнала сестру и даже отчасти перегнала её, снявшись в сериалах «Талисман любви», «Фурцева», «Брак по завещанию», «И всё-таки я люблю».

Замуж сёстры вышли практически одновременно. И обе за актёров. Мужем Татьяны стал звезда фильма «Чёрная молния» Иван Жидков, Ольга связала свою жизнь с Вахтангом Беридзе. Почти в одно время сёстры стали мамами дочек. И практически одновременно разошлись со своими мужьями.

Ольга вскоре вышла замуж за режиссёра Дмитрия Петруня, от которого ждала ребёнка. Их роман разгорелся на съёмках телесериала «Офицерские жёны» ещё до развода актрисы. В 2016 году она подарила мужу сына Акима.

Татьяна после развода увлеклась звездой сериала «Не родись красивой» Григорием Антипенко. Но отношения получились непродолжительными. А в 2017 году на съёмках сериала «Наживка для ангела» судьба свела её с Марком Богатырёвым. Год пара скрывала роман, потом они начали выходить вместе в свет, а в 2020 году расписались.

В 2021 году Ольга и Татьяна практически одновременно вновь стали мамами – с разницей в 20 дней у обеих родились сыновья. Бей первым Никогда не приходилось мериться славой и братьям Алексею и Василию Березуцким. Футбольную карьеру они начали в 17 лет. Вместе играли за ЦСКА и сборную России.

Семейный забег первым начал Алексей, женившийся в 2005 году на подруге детства Джамиле. По специальности она экономист международной торговли. А вот избранница Василия, с которой он связал судьбу несколькими годами позже, имеет отношение к спорту и шоу-бизнесу – чемпионка России по синхронному плаванию, финалистка шоу MTV «Звезда танцпола» и экс-хореограф группы «Винтаж».

В 2018 году братья вместе объявили о завершении карьеры в сборной. И снова вместе перешли на тренерскую работу.

Правда, не всегда отношения звёздных близнецов складываются столь благостно. Взять, например, рыжих братьев Константина и Бориса Бурдаевых. В 2005 году они взорвали теле- и радиоэфиры песней «Хлопай ресницами и взлетай». После этого их группа «Братья Грим» стала знаменитой. Однако уже через четыре года братья объявили о расставании и разошлись по разным проектам.Спустя время Константин вновь собрал группу под раскрученным брендом. Правда, былой популярности у неё нет и в помине. Борис создал группу «Борис Грим и Братья Грим», но после возникших проблем с авторскими правами в 2020 году объявил о приостановке своей деятельности.