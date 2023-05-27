Актеры фильма "Ромео и Джульетта" проиграли иск, поданный из-за "голой" сцены

Судья в Лос-Анджелесе намерена отклонить иск звезд фильма 1968 года «Ромео и Джульетта», которые обвиняли режиссера Франко Дзеффирелли и кинокомпанию Paramount Pictures в том, что их заставляли сниматься обнаженными и таким образом подвергали сексуальному насилию. Об этом сообщает Fox News.

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В публикации отмечается, что 72-летние актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг изначально утверждали, что обнаженная сцена в фильме 1968 года была детской порнографией и что во время съемок пара подвергалась сексуальному насилию.

В рамках заседания судья Верховного суда Элисон Маккензи постановила, что фильма находится под защитой Первой поправки, пояснив, что Хасси и Уайтинг «не предоставили никаких полномочий, чтобы показать, что фильм здесь может считаться достаточно сексуальным с точки зрения закона, чтобы считаться окончательно незаконным».

В публикации отмечается, что адвокат актеров планирует повторно подать иск в федеральный суд.