Звезда фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов попал в реанимацию

Народный артист России Андрей Мартынов экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Москвы. По информации газеты «Известия», артист отравился лекарственными препаратами.

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Сейчас Мартынов находится в больнице, врачи которой оказывают 77-летнему актеру всю необходимую помощь. Официального подтверждения этой информации пока нет.