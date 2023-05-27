Звезда фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов попал в реанимацию
Народный артист России Андрей Мартынов экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Москвы. По информации газеты «Известия», артист отравился лекарственными препаратами.
Сейчас Мартынов находится в больнице, врачи которой оказывают 77-летнему актеру всю необходимую помощь. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Зрители знают Мартынова по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Он снимался в киноленте «Вечный зов», в которой сыграл Кирьяна Инютина, а также в фильме «Царь Иван Грозный».