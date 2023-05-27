Олсен посоветовала звездам Marvel подписывать контракт только на 1 проект

«Соглашайтесь только на 1 проект. Если первый опыт съемок вам понравится настолько, что вы захотите вернуться к своему герою или героине снова, у вас будет такая возможность. Но подписываясь изначально только на один проект, вы сохраняете за собой право контролировать то, как будет развиваться судьба вашего персонажа, да и свою карьеру в целом», — заявила Олсен.