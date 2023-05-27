Актер Иван Янковский объяснил, почему не соглашается на любые роли
Актер театра и кино Иван Янковский высказался об актерской карьере и объяснил, почему не соглашается на любые роли. Он тщательно подходит к выбору проектов. Янковский объяснил, что для него актерство — это не талант и не навык, а работа. Он заявил, что не умеет больше ничего, кроме как перевоплощаться в других людей. Актер не берется за любые роли. Он считает, что так перестанет быть интересным зрителю.
«Вижу смысл только в тех ролях, которые дают мне новые навыки или понимание о том, куда жизнь движется и как она может закончиться», — заявил Янковский изданию The Blueprint.
Работа помогает актеру справиться со своими страхами и недостатками. Он считает, что замечательно живет, ведь Янковскому не нужно обращаться к психотерапевтам. Он обретает необходимые навыки во время перевоплощений.