Актер Иван Янковский объяснил, почему не соглашается на любые роли

Актер театра и кино Иван Янковский высказался об актерской карьере и объяснил, почему не соглашается на любые роли. Он тщательно подходит к выбору проектов. Янковский объяснил, что для него актерство — это не талант и не навык, а работа. Он заявил, что не умеет больше ничего, кроме как перевоплощаться в других людей. Актер не берется за любые роли. Он считает, что так перестанет быть интересным зрителю.