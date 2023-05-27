Актер Педро Паскаль признался, что боялся играть Джоэла в The Last of Us
Актер Педро Паскаль признался, что у него был страх не справиться с ролью Джоэла в сериале The Last of Us. Подробностями артист поделился в интервью The Hollywood Reporter.
"Мне было очень страшно. Потому что это очень открытый и драматичный герой. Да и ожидания должны были быть удовлетворены в том, что касается погружения зрителей в эту историю. Разочаровать их в этом отношении было бы… Я не знаю. Я хочу нравиться людям. И подводить никого не хочу", – признался актер.
Паскаль также переживал, что поклонники оригинальной игры могут негативно воспринять сериал.