Паскаль признался, что боялся играть Джоэла в The Last of Us

"Мне было очень страшно. Потому что это очень открытый и драматичный герой. Да и ожидания должны были быть удовлетворены в том, что касается погружения зрителей в эту историю. Разочаровать их в этом отношении было бы… Я не знаю. Я хочу нравиться людям. И подводить никого не хочу", – признался актер.