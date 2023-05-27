$79.97-0.0285.92+0.04

Актер Педро Паскаль признался, что боялся играть Джоэла в The Last of Us

Актер Педро Паскаль признался, что у него был страх не справиться с ролью Джоэла в сериале The Last of Us. Подробностями артист поделился в интервью The Hollywood Reporter.

Паскаль признался, что боялся играть Джоэла в The Last of Us
© Кадр из сериала

"Мне было очень страшно. Потому что это очень открытый и драматичный герой. Да и ожидания должны были быть удовлетворены в том, что касается погружения зрителей в эту историю. Разочаровать их в этом отношении было бы… Я не знаю. Я хочу нравиться людям. И подводить никого не хочу", – признался актер.

Паскаль заявил, что готов к смерти своего героя в The Last of Us

Паскаль также переживал, что поклонники оригинальной игры могут негативно воспринять сериал.

Ранее Паскаль получил роль в сиквеле "Гладиатора".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий